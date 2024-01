Dall’Italia, si lancia da impalcatura con figlia di 6 anni: muore la bimba

Una donna di 41 anni si è lanciata da un piano alto di un edificio a Ravenna insieme alla sua figlia di sei anni, che purtroppo è deceduta. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dal personale medico. Nel tragico evento è stato coinvolto anche un cane di razza mista, nero, che è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto in via Dradi, vicino al centro della città. La donna di 41 anni, seguita da un centro di salute mentale, potrebbe aver utilizzato una struttura esterna di supporto che circonda l’edificio. La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente.

