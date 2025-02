Dall’India a Corato per amore, la storia del miglior sommelier indiano

Da Londra a Corato, conquistando l’India. La storia di Jai Singh tocca diversi paesi e tante culture con un unico comune denominatore: il vino. Jai infatti è diventato il miglior sommelier di tutto il subcontinente indiano, grazie alla passione per il vino nata proprio a Corato.

Jai è nato in India ma nel suo cuore c’è la Puglia e sua moglie, originaria proprio di Corato dove il primo sommelier dell’India progetta di costruire tutto il suo futuro, unendo la sua ampia conoscenza della viticoltura e dei suoi prodotti con la passione per la cultura del vino, ipotizzando un proprio progetto enoturistico in città.

