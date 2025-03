Dalla Regione la prima legge sulle Politiche Giovanili

BARI – Definire la natura, gli obiettivi, gli interventi e le modalità di attuazione delle Politiche Giovanili regionali; individuare le forme di partecipazione e di rappresentanza giovanile; definire il meccanismo di raccordo e integrazione tra le politiche giovanili e le politiche verticali indirizzate ai giovani. Il tutto attraverso un percorso di partecipazione dal basso che ha toccato le sei province pugliesi. La Giunta regionale mette in campo una proposta di legge sulle politiche giovanili per definire una cornice normativa a supporto di tutte le iniziative regionali in materia e lo fa portando all’attenzione del prossimo consiglio regionale quello che viene definito “un progetto ambizioso” che garantisca ai giovani azioni efficaci e incisive.

Obiettivo: riconoscere le giovani generazioni come leva fondamentale per la crescita democratica, lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio pugliese e sostenere la piena partecipazione e il protagonismo giovanile in tutti gli ambiti della vita attiva

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author