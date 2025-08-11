Dalla Puglia modifiche alla legge Calderoli: proposta una nuova Autonomia “equa e cooperativa”

BARI – La Regione Puglia ha approvato una proposta di legge per modificare il disegno di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. L’iniziativa, voluta dal presidente Michele Emiliano e approvata oggi dalla giunta regionale, punta a un modello di federalismo basato sulla cooperazione tra Stato e Regioni.

“Il nostro obiettivo – spiega Emiliano – è attuare un federalismo fiscale cooperativo, condizione indispensabile per qualsiasi forma di autonomia regionale”.

Secondo la proposta, l’attivazione dell’autonomia differenziata dovrà essere preceduta dalla piena attuazione del fondo perequativo previsto dall’articolo 119 della Costituzione. Il testo contesta inoltre le disparità introdotte dalla legge Calderoli tra materie connesse ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e quelle che ne sono escluse, proponendo invece di distinguere tra funzioni che riguardano i diritti civili e sociali e tutte le altre.

Viene anche recepito un principio stabilito dalla Corte Costituzionale: le richieste di maggiori competenze da parte delle Regioni dovranno essere giustificate da un effettivo miglioramento dell’efficienza del sistema.

Infine, il ddl prevede che prima di ogni negoziato sull’autonomia, lo Stato debba consultare le altre Regioni attraverso la Conferenza permanente, consentendo loro di presentare osservazioni da valutare nel processo decisionale.

La proposta è frutto del lavoro di un gruppo tecnico voluto da Emiliano, guidato dall’avvocatura regionale e composto da esperti universitari e magistrati amministrativi.

