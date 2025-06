Dalla promozione con il Barletta al ritorno a Trani: arriva Turitto

L’A.S.D. Soccer Trani annuncia con entusiasmo il ritorno di Onofrio Turitto, esterno offensivo classe 1991 nato a Bari, che va a rinforzare il reparto avanzato biancazzurro in vista della nuova stagione.

Reduce da un’annata trionfale con il Barletta, culminata con la promozione, Turitto porta con sé un bagaglio di esperienza costruito in oltre dieci stagioni tra Serie D ed Eccellenza, dove si è distinto per la sua visione di gioco, la capacità di accelerare e saltare l’uomo e l’intensità nelle due fasi.

Per l’attaccante si tratta di un ritorno a Trani, città dove ha già vestito le maglie di Fortis Trani in Serie D e Vigor Trani in Eccellenza, lasciando un ottimo ricordo per rendimento e professionalità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author