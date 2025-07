Dalla Fondazione del Mediterraneo 200mila euro per il nuovo Taranto Calcio

La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha già raccolto 200mila euro da destinare, sotto forma di sponsorizzazione, alla nuova società calcistica che nascerà a seguito del fallimento del Taranto FC 1927. Il club che darà prosecuzione al calcio tarantino, ripartendo dall’Eccellenza pugliese, sarà selezionato tramite una procedura coordinata da FIGC e amministrazione comunale. Per partecipare al massimo campionato dilettantistico della Puglia, la nuova società dovrà versare un fondo perduto non ancora stabilito, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 250/300 mila euro.

A promuovere l’iniziativa è stato Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, che ha dato il via al progetto Fondazione del Mediterraneo per lo sport con un contributo iniziale di 50mila euro. Alla presidenza della Fondazione è stato nominato l’avvocato Angelo Buonfrate, affiancato dai consiglieri Maurizio Lasalvia e Andrea Masciandaro, con Lorenzo Vincenti nel ruolo di revisore dei conti.

La missione della Fondazione

La missione della Fondazione è chiara: fornire strumenti concreti e idee nuove per ricostruire il tessuto sportivo cittadino, partendo da discipline storiche come il calcio, oggi in crisi per carenze gestionali e mancanza di risorse. La Fondazione intende anche giocare un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo del 2026, affinché rappresentino un’eredità duratura per la città e non strutture inutilizzate.

Lo spirito del progetto è privato, indipendente e trasparente, con l’ambizione di creare un modello replicabile in tutte le province pugliesi, promuovendo una cultura sportiva fondata su inclusione, partecipazione e sostenibilità.

