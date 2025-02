Dalla Bosnia al Policlinico Bari, salvato l’udito di una bambina: la storia

Un viaggio carico di speranza quello di una bambina di Sarajevo che oggi è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico finalizzato al recupero dell’udito all’interno del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. L’operazione è stata eseguita dal direttore dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria universitaria, Nicola Quaranta, e dalla sua equipe. La piccola, che è sordomuta, è giunta per l’operazione chirurgica in Puglia grazie all’interessamento dell’associazione culturale ‘L’Isola che non c’è’ che si è adoperata per tutte le autorizzazioni sanitarie e non, necessarie, e si occupata del volo e del soggiorno in Italia della bambina, che è qui insieme alla mamma e alla madre superiora dell’istituto cattolico Ancelle del Bambin Gesù di Sarajevo.

