É giunto a Lecce l'ultimo autobus partito dal nord. Due dei passeggeri presentavano sintomi di febbre. La temperatura corporea è diminuita dopo poco. Per tutti è scattata la quarantena. Intanto l'azienda Marino fa sapere che da domani, in seguito alle misure restrittive introdotte dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, saranno sospese tutte le linee, sia a corto che a lungo raggio.