Condividi

Paolo Dal Pino e' il nuovo presidente della Lega Serie A. L'ex manager del settore delle telecomunicazioni ha ottenuto 12 voti dall'assemblea della Lega in corso in via Rosellini a Milano. Subentra a Gaetano Micciche', dimessosi dalla carica di presidente lo scorso novembre. Lo stesso Micciche' ha ottenuto 7 voti e c'e' stata anche una scheda bianca nella votazione che ha eletto Dal Pino