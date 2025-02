Dal centro in aeroporto con 38 euro: a Bari arriva Uber

BARI – Il marchio Uber approda anche in Puglia. Dopo città come Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli e Palermo, a Bari è attivo da oggi il servizio di mobilità Uber Black, operato dai proprietari di autovetture e licenze Ncc. Uber Black è un servizio di corse premium con autisti professionisti a bordo di berline nere, o di van per i gruppi più numerosi.

Una misura, questa, che potrebbe essere usufruita in particolare dai turisti, anche se non la più economica disponibile: come si può vedere dall’app, ad esempio, una corsa dalla stazione all’aeroporto di Bari viene a costare 38 euro

