Dal calcio a Sanremo: Antonazzo al comando dell’area beauty

Può un dirigente calcistico ed ex calciatore professionista ritrovarsi protagonista a Sanremo? La risposta è sì e il testimonial è Angelo Antonazzo. L’ex uomo-mercato della Virtus Francavilla, infatti, durante la settantacinquesima edizione del Festival della musica italiana ha capitanato e coordinato un gruppo di professionisti (circa 40 tra parrucchieri, truccatori ed estetiste) di tutta Italia nell’area hospitality dedicata al beauty di Casa Sanremo per il look di cantanti, presentatori e giornalisti.

«Essere parte di tutto questo movimento è un onore e una responsabilità ed è la conferma che la qualità, alla fine, vince sempre», spiega il dirigente tarantino, che in B ha indossato da calciatore le maglie di Modena, Frosinone, Empoli, Grosseto e Reggina.l’ex calciatore di Serie A. «Troppo spesso si pensa che chi arriva in alto sia stato fortunato. Io non ci credo. Il successo è fatto di disciplina, passione, sacrificio. È fatto di notti insonni a studiare, migliorare, provare e riprovare fino alla perfezione. È fatto – conclude Antonazzo – di momenti in cui tutto sembra crollarti addosso, ma tu scegli di resistere. È fatto di porte chiuse in faccia, di ostacoli che sembrano insormontabili. Ma il punto è questo: se non molli, vinci». E considerato anche il successo riscontrato dall’ultima edizione di Sanremo, Antonazzo può anche parlare anche di una grande vittoria personale.

