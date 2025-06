Dal bullismo alla solidarietà: la rinascita musicale di De Michele

La vita di Gaetano De Michele, 28 anni, originario di Taranto, è un percorso di rinascita personale e impegno sociale costruito attraverso la musica.

Nato nel 1996, ha vissuto un’infanzia difficile, segnata dall’obesità e dal bullismo. Le derisioni subite lo hanno portato a sentirsi escluso, ma proprio in quel periodo ha iniziato a coltivare una passione che avrebbe cambiato la sua esistenza: la musica.

A soli 16 anni, ha trovato nel canto un mezzo per esprimere sé stesso e superare il disagio. Questa passione lo ha spinto a rimettersi in forma, portandolo a perdere 28 kg grazie a un percorso di impegno e trasformazione che lo ha segnato anche sul piano emotivo.

Nel 2016, mosso dal desiderio di condividere ciò che aveva imparato, ha fondato l’associazione di volontariato “Gli Angeli Dello Spettacolo”, con l’obiettivo di usare la musica come strumento terapeutico e aggregativo per persone in difficoltà, in particolare ragazzi con disabilità. L’associazione organizza eventi, laboratori e attività musicali che offrono momenti di sollievo e socialità.

Un incontro determinante nello stesso anno è stato quello con Francesco Tambasco, presidente di ATA Soccorso Milano, da cui è nato il progetto musicale “GLI ANGELI”, brano ispirato ai pensieri di giovani con disabilità. La canzone, che promuove l’inclusione, ha toccato il cuore di molte persone.

Nel 2024, Gaetano ha avviato un nuovo progetto dal titolo “Chi male fa”, in collaborazione con l’associazione City Angels di Milano e il suo presidente Mario Furlan. Il brano, scritto da Claudio Daiano, affronta temi sociali urgenti, tra cui la condizione delle persone senza dimora e delle donne vittime di violenza, dando voce a chi spesso non ce l’ha.

La storia di De Michele testimonia come la musica possa diventare un mezzo concreto di cambiamento. La sua esperienza personale, unita a un forte senso di solidarietà, lo ha portato a trasformare il dolore in forza e a metterla al servizio degli altri.

