Il Barcellona ha dato il via libera a Samuel Umtiti, classe 1993, per trattare con il Lecce. Il difensore francese non ha ancora raggiunto l’accordo economico con il club giallorosso, ma trapela ottimismo tanto che l’ufficialità potrebbe arrivare a ore. L’ingaggio di Umtiti sarebbe un colpo non indifferente per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni.