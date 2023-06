Dal 6 luglio 2a stagione della Fondazione Orchestra Sinfonica Matera

Trentadue concerti in oltre quindici comuni della provincia di Matera, quattro ad Altamura in programma fino al 31 dicembre 2023. La seconda stagione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm) inizierà il 6 luglio con il concerto, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Duni di Matera, “Music for Pictures”, in piazza San Francesco d’Assisi: un’orchestra di 70 elementi renderà omaggio a Maria Santissima della Bruna.

Sono alcuni elementi della programmazione 2023 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera che sarà illustrata nel dettaglio nel corso della conferenza stampa che si terrà lunedì 3 luglio alle ore 10 nella Sala Rota del Conservatorio musicale “Egidio Romualdo Duni” di Matera.

Il cartellone della stagione concertistica, declinata in Estiva e Invernale, sarà presentato dalla presidente Gianna Racamato, dal cda e dal direttore artistico Saverio Vizziello della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera. Alla presentazione della stagione concertistica interverranno il sindaco di Matera Domenico Bennardi, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

L’Orchestra Sinfonica di Matera è una delle nove orchestre sinfoniche riconosciute dal Ministero della Cultura come candidate a diventare Istituzione Concertistica Orchestrale Nazionale (Ico) ed è costituita dal Comune e dalla Provincia di Matera e dal Conservatorio “Duni”.

