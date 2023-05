SALENTO – Un vero e proprio cammino musicale attraverso un antico tessuto stradale salentino, partendo dalla costa dell’adriatico per arrivare a quella dello Ionio con l’intento di promuovere il territorio attraverso suoni, tracce e visioni, passando per suggestivi ambienti rurali, storici e naturalistici che diventeranno a loro volta oggetto di narrazione. Vuole essere questo “Trammari – Suoni, tracce e visioni in cammino”, rassegna culturale itinerante in programma dal 16 al 21 maggio che passerà in sei comuni del Salento da Melendugno fino a Nardò passando per Martano, Soleto, Galatina e Galatone.

