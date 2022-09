LECCE – La magia delle note classiche, contemporanee e jazz del pianoforte, suonate da artisti di fama internazionale e la suggestione di poter ascoltare questa musica in luoghi inediti della città di lecce. Sono questi gli ingredienti di piano lecce city, che dopo il preludio dello scorso anno, si svolgerà ufficialmente per la prima volta nel capoluogo salentino dal 16 al 18 settembre.

Quasi Cinquanta pianisti, si alterneranno in questa tre giorni di musica, in 19 location inedite: si partirà venerdì pomeriggio dalla Scuola Ufficiali Cavalleria, passando poi per il Castello Carlo V, l’Acquedotto Pugliese, tre dimore private e molti altri luoghi particolari della città, fino ad arrivare al Teatro romano – che ospiterà il concerto finale, il 18 sera, di Giovanni Caccamo.