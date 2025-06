Dal 1 luglio tornano i treni sulla Taranto-Potenza-Salerno

Torneranno a circolare, dal prossimo 1° luglio, tutti i treni della relazione Potenza – Salerno, in riapertura, come da cronoprogramma, dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico e di manutenzione straordinaria eseguiti dal gestore della rete.

FRECCIAROSSA TARANTO – POTENZA – SALERNO

Torna a circolare una coppia di Frecciarossa sulla linea Taranto – Potenza – Salerno e viceversa (con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina e Potenza Centrale), FR 9514 (p. 6:10 – a. 9.21) e FR 9547 (p. 20.38 – a. 23.42). Il Frecciarossa in partenza da Taranto sarà originario da Salerno anche il giorno 1° luglio.

INTERCITY ROMA – TARANTO

Dal 1° luglio tornano a circolare anche le due coppie di Intercity Roma – Taranto con fermate in Basilicata a Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale e Bella-Muro.

REGIONALE TRENITALIA: TREDICI TRENI AL GIORNO TRA POTENZA E SALERNO

Tornano a circolare nei giorni feriali tredici treni del Regionale Potenza Centrale – Salerno con partenza dal capoluogo lucano alle 6.23–7.22–12.17–13.39–17.02–19.04 e 20.56 e da Salerno alle 5.40-9.55-14.00-15.10-17.01 e 19.54.

FINO AL 31 AGOSTO INDISPONIBILE LA FERMATA DI PICERNO PER I TRENI PROVENIENTI DA NORD

Fino al 31 agosto, i treni provenienti da nord non potranno effettuare la fermata di Picerno per opere di costruzione marciapiedi e fondazioni pensiline.I viaggiatori interessati potranno utilizzare un servizio navetta dedicato, con interscambio modale a Baragiano ed in corrispondenza con tutti i treni previsti in orario nell’arco dell’intera giornata, così da garantire a Picerno collegamenti sia in discesa, per quelli provenienti da Salerno, che in salita, per quelli diretti al capoluogo lucano.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

