Dai nidi smart ai droni marini: le innovazioni di Calliope Taranto a Osaka

La Cte Calliope di Taranto è tra i protagonisti italiani a Expo 2025 Osaka, dove ha presentato i risultati delle proprie attività di ricerca e innovazione, con un focus su salute, ambiente e sostenibilità.

Lunedì 8 settembre, all’interno del Padiglione Italia, la delegazione tarantina, guidata dal vicesindaco Mattia Giorno e dal direttore scientifico Rodolfo Sardone, ha preso parte all’evento “Emerging Technologies Houses Innovation from the Italian Territories for the cities of the future”, in dialogo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le istituzioni locali e le altre Cte nazionali.

Nel suo intervento, Giorno ha sottolineato l’approccio One Health adottato dal Comune di Taranto, che integra salute, ambiente e politiche urbane. Calliope, che riunisce 19 partner privati e 11 enti pubblici, ha supportato oltre 40 imprese e sviluppato 5 prototipi e 2 brevetti già sul mercato.

Tra i progetti presentati: il nido smart per il falco grillaio, la rete di boe galleggianti e fisse, i droni marini subacquei per il monitoraggio dell’ecosistema e la piattaforma UrbanHIA, primo European Data Space a livello comunale, che integra dati ambientali, sanitari e territoriali.

“Grazie alle policy integrate con Asl e Centro Interistituzionale di Salute Urbana abbiamo attivato percorsi di prevenzione per le categorie fragili, supportati da un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dai nostri ricercatori. Con i fondi del Mimit garantiamo stabilità per i prossimi cinque anni e cerchiamo collaborazioni su Jft, Fsc e Horizon Europe”, ha dichiarato Giorno.

Di rilievo anche l’intervento di Sardone: “L’innovazione non può essere calata dall’alto, ma deve passare da percorsi culturali e dall’acquisizione delle green skills. Expo Osaka è stata un’occasione per mostrare due anni di risultati e aprire a nuove partnership, anche con realtà giapponesi. Nei prossimi giorni incontreremo l’Università di Tokyo per rafforzare accordi di collaborazione”.

Ad aprire la sessione, il commissario generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani, che ha dato il benvenuto ai partecipanti. La missione di Calliope si inserisce pienamente nel tema dell’esposizione universale, “Progettare la società futura per le nostre vite”, che riunisce sull’isola artificiale di Yumeshima realtà internazionali attorno a tre grandi sfide: salvare le vite, potenziare le vite e connettere le vite.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author