Da Venezia a Gallipoli: primo giro d’Italia in idrovolante

8 tappe, 2.000 chilometri di volo in 17 giorni e arrivo all’idroscalo salentino il 21 settembre

Ultimi preparativi per il GiDro 2025, il primo giro d’Italia in idrovolante che prenderà il via venerdì 5 settembre dall’aeroporto Nicelli di Venezia per concludersi domenica 21 settembre a Gallipoli. L’iniziativa, organizzata dall’Aviazione Marittima Italiana con il sostegno di numerose istituzioni e associazioni aeronautiche, prevede 8 tappe per un totale di circa 2mila chilometri in 17 giorni di volo.

Almeno 12 velivoli anfibi ultraleggeri provenienti da Italia, Svizzera, Austria e Serbia saranno protagonisti del tour, guidati dal capoformazione Graziano Mazzolari, presidente della Scuola Italiana Volo. Alla cerimonia inaugurale di Venezia parteciperanno anche 6 aerei storici dell’Historical Aircraft Group Italy.

Il percorso toccherà alcune delle principali idrosuperfici italiane: IdroCaproni sul Lago d’Iseo, l’idroscalo di Pavia, Porto Ferraio all’Isola d’Elba, Vigna di Valle sul lago di Bracciano, il lungomare Caracciolo a Napoli, i Laghi di Sibari in Calabria, lo storico idroscalo “Luigi Bologna” a Taranto, fino all’arrivo presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, con cerimonia conclusiva il 22 settembre all’Hotel Bellavista Club.

Durante le tappe sono previsti eventi collaterali: conferenze, mostre aeronautiche, proiezioni, incontri con autorità e scuole, voli dimostrativi e degustazioni di prodotti tipici a cura della Dispensa di Caroli Hotels.

“Il GiDro 2025 intende celebrare la tradizione italiana degli idrovolanti a un secolo dal raid di Francesco De Pinedo, ma anche promuovere un turismo innovativo e sostenibile, valorizzando le potenzialità dell’idrovolante come mezzo di trasporto e di tutela ambientale”, ha dichiarato Orazio Frigino, presidente dell’Aviazione Marittima Italiana.

Il progetto ha ottenuto numerosi patrocini istituzionali, tra cui quelli dei Ministeri della Difesa, Infrastrutture e Trasporti, Ambiente, Turismo, Protezione Civile e Politiche del Mare, oltre al supporto di Aeronautica Militare, Capitanerie di Porto, ENAC, ENAV, Croce Rossa Italiana, associazioni aeronautiche nazionali e internazionali e diverse Regioni, Province e Comuni interessati dal tour.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.gidroditalia.it.

