Da Taranto al referendum, Boccia: “Puglia laboratorio nazionale”

Il campo largo a Taranto e la campagna referendaria come avviso di sfratto a Giorgia Meloni ma anche le Regionali e la Puglia che resta laboratorio nazionale: il Pd detta la linea in assemblea regionale, in attesa che Antonio Decaro sciolga la riserva per le urne d’autunno.

