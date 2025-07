Da Taranto a Harvard: a Fabio Pacucci l’Anello di San Cataldo 2025

L’astrofisico tarantino sarà premiato venerdì 4 luglio durante la cerimonia di Palazzo di Città, promossa da Cisl e Adiconsum

Venerdì 4 luglio 2025, dalle 17:00, cerimonia di conferimento del Premio Anello di San Cataldo, giunto alla 18a edizione e promosso dalle strutture territoriali della Cisl e dell’Adiconsum. L’evento si terrà nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, a Taranto.

A ricevere il prestigioso riconoscimento per il 2025 sarà il giovane astrofisico tarantino Fabio Pacucci, attualmente in forze al Center for Astrophysics dell’Università di Harvard e Senior Member dell’Institute for Theory and Computation, per il suo importante contributo scientifico nella scoperta dei progenitori dei buchi neri super massicci.

L’apertura della cerimonia è affidata a Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, cui seguirà la presentazione delle motivazioni a cura di Gianfranco Solazzo, presidente Adiconsum Taranto Brindisi, e un intervento di Emilio Di Conza, presidente di Adiconsum Puglia.

Previsti i saluti istituzionali di Piero Bitetti, sindaco di Taranto, e di Stefania Colucci, consigliera provinciale, in rappresentanza del Presidente della Provincia.

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato al dialogo tra il premiato e studentesse e studenti del Liceo Scientifico “G. Battaglini” di Taranto, che porranno alcune domande.

A concludere la cerimonia Antonio Castellucci, segretario generale della Cisl Puglia. L’evento sarà impreziosito da momenti musicali curati dai maestri Domenico Di Fonzo al sassofono e Rosa Puntillo al pianoforte.

ALBO D’ORO

Nelle precedenti Edizioni il Premio Anello di San Cataldo è stato conferito a:

Guardia di Finanza (2008)

Basile Petroli (2009)

Corriere del Giorno (2010)

Nas dei Carabinieri (2011)

Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita (2012)

Salvatore Pisconti, direttore della Struttura complessa di Oncologia Medica, ospedale san Giuseppe Moscati (2013)

Caritas Diocesana (2014)

UDD Cardiochirurgia Casa di Cura Villa Verde (2015)

Sergio Prete, commissario straordinario dell’Autorità Portuale (2016)

Domenico Palmiotti, capo servizio de La Gazzetta del Mezzogiorno – Edizione di Taranto e Daniela Fumarola, segretaria generale Cisl Puglia Basilicata (2017)

Giampiero Marchesi, coordinatore Struttura di Missione – Responsabile Unico del CIS di Taranto – Presidenza Consiglio dei Ministri (2018)

Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (2019)

Michele Conversano, responsabile Dipartimento Prevenzione ASL/TA e a Giovanbattista Buccoliero, Giancarlo D’Alagni, Martino Saltori, Vittoria Maria Vinci della Squadra Emergenza Centro Covid-19 ospedale Moscati di Taranto (2020)

Giuseppe Bellassai, questore di Taranto (2021)

Anna Fiore, presidentessa Croce Rossa Italiana, Comitato di Taranto (2022)

Vito Alfonso, dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto (2023)

Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA, nelle mani di Don Antonio Panico Direttore della Sede di Taranto (2024)

