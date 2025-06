Da Silva, l’agente: ‘Non abbiamo deciso ancora nulla’

“Non abbiamo deciso nulla“, ha affermato Valeriano Narcisi. “E’ sicuramente una situazione che stiamo valutando. Il calciatore ha anche richieste dall’estero“. Così l’agente di Mateus da Silva Castro, attaccante ex Fidelis Andria, in risposta ad alcune richieste sui social. Il calciatore è finito nel mirino di quasi tutti i top club di D (per motivi burocratici non può giocare in C.

