Da Roma al Salento a piedi per omaggiare la vedova di Graziano Fiorita

Claudio Allievi, tifoso dell’Atalanta, ha voluto rendere omaggio al massaggiatore del Lecce, improvvisamente scomparso il 24 aprile scorso

Un gesto semplice, ma carico di significato: Claudio Allievi, settantenne bergamasco di Arcene, ha percorso a piedi il tratto tra Roma e il Salento per rendere omaggio alla memoria di Graziano Fiorita, storico massaggiatore del’US Lecce, scomparso improvvisamente lo scorso 24 aprile, alla vigilia della partita tra Atalanta e Lecce.

Allievi, figura nota nel calcio dilettantistico bergamasco e già dirigente della delegazione provinciale FIGC, ha compiuto un cammino personale con una tappa speciale a Copertino, dove ha incontrato Azzurra Fiorita, vedova del massaggiatore giallorosso. Con sé non aveva una semplice maglietta, ma una divisa nerazzurra personalizzata con il nome “Graziano” e il numero 1, preparata appositamente all’Atalanta Store.

“Quando è successa la tragedia, io, i miei figli e gli amici con cui seguo l’Atalanta siamo rimasti scossi”, ha raccontato Allievi citando anche Giancarlo Ferrari, suo compaesano ed ex calciatore del Lecce negli anni ’70. Il cammino era già in programma lungo la Via Francigena, ma l’episodio lo ha spinto a trasformarlo in un tributo alla memoria.

La maglia, spedita in anticipo per evitare peso eccessivo, è stata consegnata di persona insieme a Walter Iurlano, nipote dell’ex presidente del Lecce Franco. “È stato un momento molto toccante. La signora Fiorita ci ha ringraziato anche a nome della città di Bergamo”, ha raccontato. Il giorno successivo, Allievi ha incrociato anche Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, che ha voluto ringraziarlo personalmente a nome della società.

Lungo il percorso verso Santa Maria di Leuca, dove conta di arrivare martedì, Allievi ha voluto unire due territori legati da un filo di umanità, sport e memoria. In passato aveva già affrontato due volte il Cammino di Santiago partendo da Bergamo, e oggi prosegue il suo personale pellegrinaggio nel nome di un uomo di sport e di spogliatoio, stimato da tutti.

“In una terra ferita dal Covid come la nostra, certe tragedie toccano nel profondo. Questo cammino è il mio modo per restituire un po’ di affetto e riconoscenza”, ha concluso.

