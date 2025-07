Da Manduria, Valditara rilancia la riforma 4+2 per la scuola tecnica

A Manduria, nell’ambito del Forum in Masseria moderato da Bruno Vespa, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha illustrato la riforma della scuola tecnica e rilanciato l’importanza di una formazione più orientata al lavoro.

“Quattro anni negli istituti tecnici, seguiti da due anni di specializzazione con gli ITS e, successivamente, altri due anni di università è il modello che intendiamo adottare per innalzare la qualità della formazione scolastica e costruire un percorso coerente e professionalizzante per i giovani italiani”, ha spiegato.

Nel corso del dibattito “Investire nel futuro dell’Italia: formazione e valorizzazione dei talenti”, Valditara ha sottolineato la necessità di superare la rigida distinzione tra licei e tecnici, rilanciando una “rivoluzione culturale che rimetta al centro il lavoro”.

“Oggi i giovani non pongono il lavoro tra le priorità nella propria scala di valori. La scuola deve quindi formare cittadini liberi, ma anche pronti a entrare con consapevolezza nel mondo del lavoro”, ha affermato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dell’alternanza scuola-lavoro, in particolare alla sicurezza nei percorsi formativi. “Nel 2025 abbiamo registrato un calo netto degli incidenti che coinvolgono studenti nei percorsi PCTO grazie alle nuove misure introdotte che responsabilizzano maggiormente scuole e imprese. È stato rafforzato il sistema di controllo e formazione preventiva, con risultati già visibili”, ha spiegato Valditara.

Il modello proposto, che punta su formazione tecnica di qualità, specializzazione professionale e percorsi universitari coerenti, rappresenta per il Ministro un punto fermo per il rilancio occupazionale e produttivo dell’Italia.

“Solo investendo su talenti e competenze possiamo affrontare le sfide del futuro. Serve un sistema educativo che non sia solo teorico, ma capace di creare concrete opportunità”, ha concluso Valditara.

