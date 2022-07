Primo giorno di riposo per i calciatori del Lecce, a cui è stato concesso un weekend libero dopo due settimane di duro allenamento in ritiro. La preparazione riprenderà lunedì pomeriggio in Puglia, presso il centro sportivo “Deghi” di San Pietro in Lama. Nel frattempo, Corvino e Trinchera sono al lavoro per continuare a modellare la rosa sia in entrata che in uscita. Mario Gargiulo e Zan Majer potrebbero infatti non giocare fra le fila dei giallorossi il prossimo campionato di Serie A. Stando a quanto riportato da TuttoCalcioPuglia, il numero 8 piace al Frosinone, che potrebbe a stretto giro avanzare un’offerta ai salentini. Per lo sloveno, invece, ci sono due piste: la prima lo ricondurrebbe in Serie B, dove ad attenderlo c’è il Cagliari. La seconda lo vedrebbe protagonista all’estero oltre tre anni dopo il suo approdo in Italia. Per quanto concerne le entrate si continua a monitorare la pista Federico Di Francesco, desiderio di mister Baroni, rientrato alla Spal dopo il mancato riscatto dell’Empoli. Gli estensi non chiedono solo soldi, ma anche una o più contropartite tecniche. Una richiesta che complica l’operazione, rendendola comunque fattibile. Nel frattempo, si attende l’ufficialità dei tre acquisti provenienti dalla Liguria: Falcone, Maksimovic e Askildsen. Quel cantiere aperto di nome Lecce sta pian piano prendendo forma.