Da Caserta a… Caserta: tappa fondamentale per il Cerignola

Da Caserta… a Caserta, quante cose sono cambiate il 275 giorni. L’11 maggio del 2024, al “Pinto” contro la Casertana, il Cerignola di Raffaele terminava al secondo turno playoff e da imbattuta, pareggiando 0-0 una gara gagliarda, la sua cavalcata partita dal tredicesimo posto di due mesi prima. Il 10 febbraio del 2025, sempre lì, quel Cerignola, ora in testa alla classifica, dovrà affrontare una delle tappe fondamentali di questa seconda parte di stagione: l’impegno dei gialloblù, almeno sulla carta, sembrerebbe quello più abbordabile rispetto alle altre tre pretendenti al primato (Benevento impegnato a Biella contro la Juve Next Gen, Avellino ospite del Foggia e Monopoli pronto a ricevere il Catania). Il calendario, dunque, sorride agli ofantini almeno fino a fine febbraio, con le successive sfide a Turris e Sorrento. Al netto della classifica, il Cerignola è padrone del proprio destino. Dieci risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila, numeri da grande squadra, nata probabilmente quella sera dell’11 maggio, da quella cocente delusione che allo stesso tempo diede ulteriori consapevolezze per un futuro, oggi presente, da protagonista.

In quella stessa circostanza il tecnico gialloblù interpretò l’eliminazione di Caserta come un punto di partenza, i fatti gli stanno dando ragione. I tratti caratteristici del 3-5-2 d’assalto che contraddistingue questo Cerignola si intravidero già in quell’intenso finale di stagione. Ad alta quota, però, il margine d’errore è ridotto al minimo, ogni punto, guadagnato o sfuggito, potrà far la differenza. Al “Pinto”, lunedì sera, Raffaele farà a meno dello squalificato Paolucci, unico assente in un organico al completo, in via di totale recupero capitan Ligi, roccia della difesa e fresco di rinnovo fino al 2026 nonostante l’addio, a gennaio, sia stato davvero un rischio concreto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author