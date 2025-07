Da Brindisi a Bucarest con Wizz Air: nuovo volo bisettimanale

A partire dal prossimo ottobre, la compagnia aerea Wizz Air attiverà un nuovo collegamento diretto tra Brindisi e Bucarest, operato con due frequenze settimanali, la domenica e il mercoledì, con aeromobile Airbus A320. L’annuncio è stato ufficializzato da Aeroporti di Puglia.

Secondo gli orari diffusi, il volo partirà da Bucarest alle 6:10 con arrivo a Brindisi alle 6:45, mentre il decollo da Brindisi è previsto per le 7:20, con arrivo a Bucarest alle 9:55. Tutti gli orari si riferiscono al fuso locale.

“Accogliamo con grande soddisfazione il lancio del nuovo collegamento Wizz Air da Brindisi per Bucarest – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Si tratta di una decisione condivisa con il vettore, che va nella direzione di rafforzare l’offerta internazionale dall’Aeroporto del Salento anche al di fuori della stagione estiva”.

Il nuovo volo, secondo Vasile, rappresenta un’opportunità sia per il comparto turistico sia per l’apertura economica verso l’Est Europa, considerata una delle aree più dinamiche negli scambi con la Puglia. “La Romania è un mercato in forte espansione e il Salento può trarre benefici sia dal punto di vista turistico che imprenditoriale”, ha aggiunto.

Nei primi quattro mesi del 2025, la Romania si è attestata al nono posto tra i mercati esteri per il turismo in Puglia, con oltre 13.000 arrivi e 34.000 presenze. Un dato in crescita rispetto al 2024, quando su base annuale il mercato rumeno era tredicesimo con 149.000 presenze (erano 112.000 nel 2023).

“Sono certo che l’avvio del collegamento Brindisi–Bucarest darà un ulteriore impulso alla crescita dell’industria turistica del Salento”, ha concluso Vasile.

