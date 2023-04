BARI – Da Bari a Boston andata e ritorno. A volte accade che I know how acquisiti all’estero vengano spesi nella terra natia. È ciò che ha deciso di fare Doriana Gramegna. La 33enne altamurana ha lavorato come ricercatrice negli ultimi due anni a Boston, al Dana Farber cancer institute dell’università di Harvard, dove si è occupata in particolare di mieloma. Poi, la svolta: ha deciso di tornare a casa, nella sua bari per continuare con la ricerca. E l’opportunità è arrivata dall’istituto oncologico Giovanni Paolo II di Bari. Qui Doriana lavora da pochi giorni nell’unità operativa di Ematologia diretta dal dottor Attilio Guarini.

