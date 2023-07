Da Bobby Solo al premio Satyrion: ecco l’estate di Leporano

Torna, come da tradizione, “Rivivi l’Estate Leporanese” all’insegna di spettacoli, cultura e sport con ospite di questa edizione 2023 il mitico Bobby Solo che sarà a Leporano (Taranto) il prossimo 3 agosto in concerto gratuito (ore 21, piazza Maria Immacolata). Ma non è tutto perché ad infiammare il pubblico saranno anche i Palasport, tribute band ufficiale dei Pooh (1 agosto, Batteria Cattaneo). E non finisce qui.

«È la nostra prima estate da Bandiera Blu – commenta il sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano -, e siamo particolarmente emozionati. L’importante riconoscimento è arrivato a poche settimane dall’avvio della stagione estiva che, anche quest’anno, si preannuncia particolarmente intensa sia in termini di presenze turistiche che di intrattenimento, con appuntamenti gratuiti quasi ogni sera, sino alla fine del mese di settembre».

Tutti i dettagli del cartellone, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel castello Muscettola. «Da molto tempo – ha sottolineato l’assessore al Turismo, cultura e spettacolo Iolanda Lotta – Leporano si è distinta per le numerose iniziative del periodo estivo che perseguono una duplice finalità: da un lato offrire spettacoli variegati ai nostri concittadini e al pubblico in arrivo anche da altre località e, dall’altro, promuovere sempre più la nostra vocazione turistica».

Eventi che sono anche promozione del territorio e riscoperta della propria storia: dalle visite guidate nel centro storico e nel castello a cura di Discoverart (2 e 6 agosto) alla serata dedicata al Tarantismo in Puglia (24 agosto) con conferenza, spettacolo a tema e concerto dei Tamburellisti di Torrepaduli.

Poi, il 23 settembre, il prestigioso Premio Internazionale Satyrion per l’archeologia, giunto alla sua XXIV edizione, a cura della Proloco di Leporano. Ad agosto ci saranno anche il corteo storico “Memoria degli spartani” (26) e nella baia di Saturo “L’enigma dei Partheni reading delle origini” (27).

Sempre domenica 27 agosto la XVI edizione di Donna dei due mari “Premio eccellenza donna 2023” e la finalissima del concorso Ladymiss.

Immancabile il teatro: dalla commedia “Un funerale da 110 e lode” (27 luglio) a “I Briganti di Trazzonara” (11 agosto), mentre il 29 arriva il monologo “1939 – Una vita a Domino” di e con Alfredo Traversa.

Tra gli appuntamenti imperdibili: il 20 luglio “Cartoline dalla Puglia”, antologia di racconti e mostra fotografica a cura del circolo fotografico Il Castello con letture di Tiziana Risolo con l’organizzazione dell’associazione “Opportunità alla pari” e l’8 settembre “Punta”, testo di Luisa Campatelli con Tiziana Risolo e la regia di Alfredo Traversa.

Nella rassegna, spazio alla musica con il concerto del Conservatorio statale Giovanni Paisiello (10 luglio), “Musica nei vicoli” il 15 luglio con lo speciale Carnevale estivo, il 9 agosto “Musica nei vicoli” – serata Bandiera Blu con il concerto dei Banana’s Republiq, Tarrega Senior Orchestra, i tamburellisti di Otranto, i Napolatino (1 settembre), il violinista Francesco Greco (9 settembre) e molto altro.

Per la Festa della Madonna delle Grazie, i concerti di Michele D’Andria (19 agosto) e il 20 di Doc – tributo ai cantautori italiani.

Immancabili le presentazioni di libri: tra queste, il 14 luglio, “Storie di chi investe nella felicità del territorio” di Tiziana Grassi e “Un viaggio tra le persone” di Giovanni Battafarano, il 21 “L’ospite inatteso” di Attilio Romita, il 7 agosto “Mio fratello. Tutta la vita con Peppino” a cura di Giovanni Impastato.

Dal 28 al 30 luglio, nella Batteria Cattaneo, la Festa Usb con ospiti: Modena City Ramblers, Vasconnessi, 50 Special e il cabaret di Alberto Farina, Giobbe Covatta e Valentina Persia.

Tutti gli appuntamenti in dettaglio

LUGLIO

Nei giorni 7/14/21/28 presso Centro Commerciale Gandoli (ore 21) Tony Dance organizza serate danzanti a cura dei servizi sociali

Il 9 – sala consiliare del Castello ore 18 – Cavalieri Templari Cristiani Commenda di Taranto “San Michele Arcangelo”

Il 10 – atrio castello ore 21- Ensamble Paisiello “Concerto d’estate” a cura del Conservatorio statale “Giovanni Paisiello” di Taranto

Dall’ 11 luglio al 4 agosto – Campetti delle Tre Terre – Torneo di Sant’Emidio: calcio, beach volley e pallavolo

Il 12 luglio – atrio castello ore 20.30 – “Disco paradise beach” a cura dell’associazione Heart’s Music

Il 13 – atrio castello alle 20 – Centenario dalla nascita del patriota leporanese Luigi Del Plato (detto Barba)

Il 14 – atrio castello ore 19 – presentazione libro “Storie di chi investe nella felicità del territorio” della giornalista Tiziana Grassi e presentazione libro di Giovanni Battafarano “Un viaggio tra le persone” a cura dell’associazione “Ri.so.r.se”

Il 15, dalle 19 alle 23, “Musica nei vicoli – speciale Carnevale estivo” con l’associazione Chytros di Crispiano, mercatini artigianali, M&R music live con cantastorie, animazione e mascotte per bambini

Il 18 – atrio castello ore 19.30- presentazione libro “La libertà può volare” di Anna Chiara Bruno e la sociologa Ira Panduku sul tema “La violenza di genere” a cura Proloco di Leporano

Il 19 – atrio castello ore 21 – Falanto Chorus presenta “Donne da in…Canto”, coro polifonico. Direttore Nicola Luzzi

Il 20 – atrio castello ore 21- “Cartoline dalla Puglia”, antologia di racconti e mostra fotografica a cura del circolo fotografico Il Castello con le letture di Tiziana Risolo a cura dell’associazione “Opportunità alla pari”

Il 21 – atrio castello ore 20.30- serata d’autore con presentazione libro “L’ospite inatteso” con il giornalista e volto storico del Tg1 Attilio Romita. Modera la serata il giornalista Gianni Sebastio

Il 22, dalle 19 alle 23, “Musica nei vicoli”, “Lepolandia Il villaggio dei bambini”, 60 postazioni gioco teatro comico su strada, laboratorio creativo, animazione per bambini a cura di Massimo animazione by Asd Telos, cantastorie, truccabimbi e mercatini artigianali

Il 23, dalle 17 in piazza Immacolata, Mister Olimpia presenta Raduno di Auto Moto d’Epoca. Nella stessa giornata – atrio castello ore 16- happening presentazione concorso Ladymiss 2023

Il 24 – chiesa S. Giovanni Paolo II ore 21 – “Un uomo venuto da molto lontano”, concerto dedicato alla figura del Santo Giovanni Paolo II del coro polifonico Laudate Dominum

Il 26 – atrio Castello ore 18- Associazione Metis presenta piccoli e grandi artisti abili e diversamente abili con un programma vario tra pianoforte, chitarra e batteria

Il 27 – atrio castello ore 21- Compagnia Teatro Novo Taranto presenta la commedia “Un funerale da 110 e lode”

Il 28 – atrio castello ore 19.30 – Convegno nazionale “Il Medioevo degli Svevi”, presentazione del romanzo storico “Corradino della leggenda e il templare di Dio” di Luigi Vellucci a cura della Proloco

Dal 28 al 30 – Batteria Cattaneo ore 21 – Festa Usb, IX edizione con la musica rispettivamente di Modena City Ramblers, Vasconnessi, 50 Special e il cabaret di Alberto Farina, Giobbe Covatta e Valentina Persia

Il 29 – Baia d’Argento ore 10 – Manifestazione “Fondali puliti” a cura dell’associazione Fipsas di Taranto, evento Bandiera Blu

AGOSTO

Martedì 1 – Batteria Cattaneo ore 21- Concerto dei Palasport, tribute band ufficiale dei Pooh

Il 2 – atrio castello ore 21- Discoverart “Dove alberga la speranza” visite guidate centro storico e interventi teatrali

Dal 3 al 5, in piazza Immacolata, festeggiamenti in onore del patrono Sant’Emidio e il 3 alle ore 21 il concerto di Bobby Solo

Il 6 – atrio castello alle 21- Discoverart “La bellezza di essere meridionali” presentazione libro e visita guidata a castello e centro storico

Il 7 – atrio castello alle 20.30- Serata della legalità con Giovanni Impastato, fratello di Peppino vittima della mafia nel 45° anniversario della morte, con il libro “Mio fratello. Tutta la vita con Peppino”

Il 9 dalle 18 a mezzanotte “Musica nei vicoli, speciale Serata bandiera Blu”, arte, musica, sapori, divertimento e tradizioni, “Teste di Legno” in villetta con lo spettacolo del Circo, Massimo animazione by ASD Telos con spettacolo per bambini, cantastorie, truccabimbi, mercatini artigianali, band musicali, esposizioni d’arte, ore 21 Tarrega Senior Orchestra, ore 22 concerto dei Banana’s Republiq, mostra quadri Muscettola, laboratori Logos l’arte per la pace, scultura, pittura e riciclo, Pachamama, Tarantanz, enogastronomia con degustazione di prodotti tipici, tamburellisti di Otranto e flash mob Tango

Il 10 – atrio castello ore 21- dj set Silent party, “Musica in Cuffia” cura di Attilio Capilli

L’11 – atrio castello ore 21- Compagnia Carus Teatro di Carosino presenta lo spettacolo teatrale “I Briganti di Trazzonara”

Il 12 – piazza Immacolata ore 21- concerto “Baraduka”, tribute band dei Nomadi

Il 17 – atrio castello ore 21- Associazione “Mago distratto” presenta “Gli strimpellando muoio”, musica dal vivo

Il 19 e 20, la Festa Madonna delle Grazie presso l’omonima chiesa: il 19 concerto di Michele D’Andria e il giorno seguente DOC – Cantautorato italiano

Il 22 – atrio castello ore 20- Presentazione del libro “L’affascina agli occhi” di Silvia Aprile a cura dell’MCL di Torricella

Il 24 agosto – atrio castello ore 18.30- “Conferenza Tarantismo in Puglia”, antropologi ed etnomusicologi italiani a confronto. Alle 21:30 in piazza Immacolata la Compagnia delle Nereidi di Taras in “Primo morso, antichi passi della Taranta” spettacolo di Teatro danza. A seguire, alle 22, “Concerto dell’Armonia” dei Tamburellisti di Torrepaduli.

Venerdì 25 – atrio castello ore 21- V edizione de “La cura”, enogastronomia e musica. Raccolta di beneficenza a favore dell’associazione sul randagismo a cura della Proloco di Leporano

Il 26 ore 20 con partenza dal castello – corteo storico “Memorie degli spartani”. “Soffio Ellenico” con immagini ed oggetti d’artisti italiani e greci

Il 27 – Baia Saturo ore 11- Neopolites e Rete Megale Hellas “L’enigma dei Partheni, Reading delle origini”. Sempre nella stessa giornata – nel cortile esterno del castello alle 21- Donna dei due mari XVI edizione “Premio eccellenza donna 2023”. Finalissima concorso Ladymiss

Il 29 – atrio castello ore 21- “1939 – Una vita a Domino” monologo di e con Alfredo Traversa a cura dell’associazione “Opportunità alla pari”

SETTEMBRE

L’1 – in piazza Immacolata alle 21- Cena in bianco con intrattenimento dei “Napolatino”

Il 3 nella Batteria Cattaneo la “Festa di Comunità” in collaborazione con la Proloco

L’8 – atrio castello ore 21- “Punta” testo di Luisa Campatelli con Tiziana Risolo e la regia di Alfredo Traversa a cura dell’associazione “Opportunità alla pari”

Il 9 – atrio Castello ore 20- Associazione Donato Marra organizza mostra Pittura e spettacolo di Francesco Greco per raccolta fondi a favore del progetto “Ali per Volare”

Il 10 Compagnia Satyrion – Il teatrino delle meraviglie. Dalla mattina partenza dalla Batteria Cattaneo del “Leporano express”, caccia al tesoro e avvio verso il Castello per degustazione e spettacolo teatrale.

Il 17 – Batteria Cattaneo ore 17.30 – l’Associazione L’obiettivo presenta “Esposizione amatoriale canina, cani di razza e non”, con dimostrazioni e premi a cura di esperti addestratori

Il 23 – cortile esterno castello Muscettola ore 20.30 – la Proloco di Leporano presenta Premio Internazionale SATYRION per l’archeologia – XXIV edizione

Il mese si chiuderà con la festa dello sport nel centro storico.

