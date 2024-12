D/H: Ugento – Virtus Francavilla 1-0, il servizio video della partita

La Virtus Francavilla incassa una sconfitta pesante in trasferta, cedendo per 1-0 contro l’Ugento. È il sesto stop stagionale per la squadra della Città degli Imperiali, che vede ora allontanarsi il primo posto, distante tre punti e occupato da Nocerina, Fidelis Andria e Casarano, tutte a quota 34.

