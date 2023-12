D/H: Momento nero per il Barletta, arriva il Daspo per il presidente Dimiccoli

Momenti delicatissimo per Barletta. Il presidente onorario Mario Dimiccoli ha ricevuto un provvedimento di Daspo per i fatti seguenti alla gara giocata in trasferta contro il Nardó a Matino. Questa la nota della società che ha preannunciato ricorso.

“ASD Barletta 1922 comunica che il presidente onorario Mario Dimiccoli è stato oggetto di un provvedimento daspo amministrativo della durata di 12 mesi per i fatti accaduti in occasione della trasferta di Matino. La società rende noto che tali fatti sono oggetto di attenta valutazione e che avverso il provvedimento notificato sarà proposto rituale ricorso. Rimaniamo fiduciosi che la giustizia possa fare il suo corso”.

Un’altra brutta notizia, dunque, nella giornata in cui la squadra è crollata clamorosamente in casa contro il Martina scatenando la dura contestazione dei tifosi.

