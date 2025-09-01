Cybersicurezza, accordo strategico Italia-Usa contro minacce digitali globali

In un contesto globale caratterizzato da minacce ibride sempre più sofisticate e pervasive, l’urgenza di un’alleanza operativa tra nazioni nel campo della cybersicurezza si fa ogni giorno più evidente.

La criminalità informatica, le interferenze digitali e l’uso malevolo delle tecnologie emergenti richiedono strategie condivise e strumenti di cooperazione strutturata che vadano oltre i confini nazionali. È in questo scenario che si colloca il Memorandum of Understanding (MoU) tra la Cyber Security Foundation, la prima fondazione non profit in Italia dedicata al mondo cyber, e il Cyber Crimes Center, guidato da Homeland Security Investigations (Hsi), il ramo investigativo del Department of Homeland Security (Dhs) degli Stati Uniti.

L’accordo rafforza l’asse di collaborazione tra Italia e Stati Uniti nella comprensione e prevenzione delle minacce informatiche e si inserisce nel quadro delle attività già avviate dalla Cyber Security Foundation negli Stati Uniti, dove l’organizzazione ha maturato una significativa esperienza nel dialogo e nella cooperazione istituzionale, gettando le basi per un confronto strutturato sulle principali minacce cyber a livello globale.

Tra i punti centrali dell’accordo vi sono lo sviluppo di capacità di condivisione delle informazioni per comprendere e anticipare le minacce informatiche, anche attraverso la produzione di report specialistici. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta all’analisi delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e il quantum computing.

L’intesa, che avrà inizialmente la durata di un anno, prevede ulteriori opportunità di collaborazione attraverso lo sviluppo di programmi avanzati di formazione e attività specializzate di ricerca e sviluppo.

“Questo accordo sottolinea l’incrollabile impegno del Cyber Crime Center e del Homeland Security Investigation nel promuovere e rafforzare partenariati internazionali fondamentali per contrastare la criminalità informatica- ha dichiarato Michael Prado, Deputy Assistant Director, Cyber Crimes Center (C3) del Dhs- Il cybercrime rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza economica, la sicurezza pubblica e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Sfruttando le competenze e le risorse collettive del Dhs, del Hsi e dei nostri partner globali, possiamo affrontare in modo più efficace questa sfida in continua evoluzione e complessità”.

Il presidente e fondatore della Cyber Security Foundation, Marco Gabriele Proietti, ha accolto con soddisfazione la firma del Questo accordo deve essere motivo di orgoglio non solo per le singole organizzazioni coinvolte, ma anche per la dimensione internazionale che assume all’interno dell’attuale quadro geopolitico, in cui le minacce informatiche possono incidere e minare anche le democrazie moderne.

Rafforzare il dialogo e la cooperazione con un partner strategico come l’Hsi non è solo una risposta alle sfide attuali, ma anche un investimento nella sicurezza delle generazioni future. L’Italia ha le competenze per svolgere un ruolo di primo piano in una rete globale di difesa cibernetica”.

