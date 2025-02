Cyberbullismo, studenti di Barletta a confronto con Polizia e Garante Diritti dei Minori

BARLETTA – La lotta al cyberbullismo e la sensibilizzazione tra le fasce d’età più giovani. Gli studenti dell’istituto comprensivo Mennea di Barletta incontrano il Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia Ludovico Abbaticchio, nell’evento promosso dalla Questura della BAT e dall’associazione Divine del Sud.

Gli alunni hanno poi visitato il commissariato di Polizia cittadino in via Manzoni, con particolare riferimento alla Stanza Divina. Le testimonianze dirette sul cyberbullismo e l’utilizzo consapevole degli strumenti per combatterlo rappresentano la base per estirpare una piaga sociale ormai radicata.

