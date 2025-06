Cyberattacchi in aumento: Italia tra i paesi più colpiti in Europa

Report su minacce e vulnerabilità, è emergenza: +36%. Pubblica Amministrazione nel mirino

L’Italia nel 2024 si conferma terreno fertile per le minacce informatiche: attacchi più numerosi, sofisticati e diretti. È quanto emerge dal primo Cyber Security Report realizzato da Tim in collaborazione con la Cyber Security Foundation, fondazione no profit impegnata nella promozione della sicurezza digitale.

Lo studio evidenzia un preoccupante incremento degli attacchi DDoS, saliti del 36% rispetto al 2023. In media si sono verificati 18 attacchi al giorno, con picchi significativi: il 40% ha superato i 20 Gbps di potenza, un’intensità che complica le operazioni di contrasto. Particolarmente esposti gli enti pubblici: la Pubblica Amministrazione è passata da rappresentare l’1% al 42% del totale degli obiettivi in un solo anno.

Anche i ransomware – malware che criptano dati sensibili e richiedono riscatti – continuano a minacciare il tessuto produttivo nazionale. L’Italia è il secondo paese più colpito dell’Unione Europea, con 146 attacchi documentati nel corso dell’anno. I settori più colpiti sono stati quello dei servizi (58%) e della manifattura (26%).

A preoccupare è anche la diffusione del Ransomware-as-a-Service, modello criminale che consente anche a utenti non esperti di lanciare attacchi utilizzando kit pronti all’uso forniti da gruppi strutturati.

Il report approfondisce inoltre il ruolo delle nuove tecnologie. L’intelligenza artificiale, ad esempio, è considerata uno strumento ambivalente: utile per la difesa grazie all’automazione e al rilevamento di anomalie, ma al tempo stesso sfruttata dai criminali per rafforzare le truffe online, generare deepfake, o condurre attacchi più mirati e difficili da riconoscere.

Sul fronte normativo, il 2024 ha segnato l’ingresso in vigore di direttive europee fondamentali: NIS2, Cyber Resilience Act e DORA. Questi strumenti definiscono nuovi standard di sicurezza per le infrastrutture digitali, coinvolgendo anche le PMI, spesso meno preparate a gestire minacce complesse.

La presentazione del report si è tenuta alla Camera dei Deputati alla presenza di istituzioni e operatori del settore. “Il nostro Paese è tra i più colpiti d’Europa. La cooperazione con soggetti strutturati è decisiva”, ha dichiarato Gianluca Galasso, direttore del Servizio Operazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ha sottolineato il valore di iniziative come la piattaforma HyperSOC, progettata per favorire la condivisione di dati ad alto valore tecnico in modo tempestivo.

“Le minacce digitali non sono più solo un problema per gli esperti. Serve una risposta sistemica che coinvolga cittadini, aziende e istituzioni”, ha aggiunto Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, invocando maggiore cultura, formazione e consapevolezza collettiva.

Secondo Marco Gabriele Proietti, fondatore della Cyber Security Foundation, “i dati non bastano: serve una vera cultura della sicurezza digitale. Questo report è uno strumento per superare l’approccio emergenziale”.

“Come operatore infrastrutturale, intercettiamo ogni giorno segnali di possibili attacchi. La nostra analisi serve per anticipare le minacce”, ha sottolineato Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security and International Business Officer di Tim.

Hanno partecipato alla presentazione anche l’onorevole Alessandro Colucci, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica, Matteo Macina, vicepresidente operativo della Fondazione, e Angelo Tofalo, direttore del Comitato Tecnico Scientifico.

“Solo una cittadinanza consapevole può affrontare le sfide digitali. Famiglie, imprese e istituzioni devono disporre di strumenti concreti per difendersi”, ha dichiarato Colucci, aggiungendo che il report rappresenta una base preziosa per future iniziative legislative e culturali.

Il documento, redatto grazie ai dati del Security Operation Center di Tim e arricchito dal contributo della Cyber Security Foundation, è disponibile per il download e si pone come riferimento per chiunque voglia comprendere e contrastare l’evoluzione delle minacce cyber.

