CV Bari sfiora il podio: 4° posto agli Italiani a Squadre Optimist

Dopo sei anni di assenza dalla fase finale, il Circolo della Vela Bari torna tra le protagoniste del Campionato Italiano a squadre Optimist, chiudendo al 4° posto con la squadra 1. Un risultato di grande prestigio che conferma la crescita del movimento giovanile biancorosso, accompagnato a Cagliari dal tecnico Beppe Palumbo e da Gianluca Capezzuto.

Il team barese ha superato con determinazione la fase di qualificazione, conquistando l’accesso alla Gold, riservata alle migliori otto squadre nazionali. Dopo un girone combattuto, il CV Bari 1 ha concluso in terza posizione dietro LNI Ostia e CV Ravennate, qualificandosi così alle semifinali.

Nella penultima sfida del torneo, i ragazzi baresi si sono confrontati con il fortissimo team di Ravenna, che si è imposto per 2-0. Nella finalina per il terzo posto, la squadra pugliese ha dato battaglia alla LNI Mandello, vincendo il primo match ma cedendo nei due successivi.

Un traguardo che mancava dal 2019, e che assume ancora più valore considerando che nel 2024 il CV Bari si era fermato al 10° posto nella Silver. Un miglioramento netto, che premia l’impegno quotidiano, la passione e lo spirito di squadra.

Diverso il cammino per la squadra 2, classificatasi in ultima posizione, ma comunque protagonista di un’esperienza formativa intensa e preziosa per i giovanissimi atleti coinvolti. (Foto Marcello Meringolo Optimist Italia).

Classifica finale Campionato Italiano a Squadre Optimist 2025:

1 – LNI Ostia

2 – CV Ravennate

3 – LNI Mandello

4 – CV Bari 1

Per il Circolo della Vela Bari è un ritorno tra le migliori d’Italia, e la promessa che questo è solo l’inizio.

