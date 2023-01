Dramma a Cutrofiano dove nella notte un ragazzo di 28 anni è morto improvvisamente in casa di un amico. La tragedia si è consumata in via Asmara dove, su richiesta del giovane che era con lui, era intervenuto il 118.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del 28enne. Al momento, sembrerebbe, avvenuto per cause naturali. La vittima in passato ha avuto problemi di salute, ma non è chiaro se possano essere collegati alle cause del decesso.

Il referto dei medici consegnato al pubblico ministero Mastroniani parla di arresto cardiaco. Il pm ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nelle prossime ore saranno eseguiti degli esami più approfonditi.

