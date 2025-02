Cutrofiano, medico aggredito: 48enne arrestato in flagranza differita

Un uomo di 48 anni, originario del Salento ma residente a Torino, è stato arrestato in flagranza differita dai carabinieri per l’aggressione e le minacce nei confronti di un medico della guardia medica di Cutrofiano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, quando il professionista, 35 anni, sarebbe stato aggredito per futili motivi legati al pagamento della visita, richiesta perché il paziente risultava residente fuori regione.

Il medico ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’arresto, disposto dalla Procura, è stato possibile grazie alla nuova normativa sulla flagranza differita, in relazione all’esito della visita medica effettuata questa mattina. L’uomo è stato posto ai domiciliari. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo adottato in provincia di Lecce e tra i primi a livello nazionale.

