CUTROFIANO – Auto in fiamme a Cutrofiano. L’incendio si è verificato intorno alle 23.00 in via Matteotti. Interessata dalle lingue di fuoco una Fiat Punto di proprietà di una persona di 84 anni, ma in uso ad una 48enne. Sul posto si sono recanti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie. L’intervento dei caschi rossi ha scongiurato la generalizzazione dell’incendio su tutta l’autovettura. Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato il rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.