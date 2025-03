Cutrofiano, 23enne arrestato per spaccio di marijuana

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Cutrofiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, le forze dell’ordine lo hanno trovato in possesso di marijuana pronta per la vendita e di una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti.

Maria Teresa Carrozzo