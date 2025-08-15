Curva Nord Taranto contro i pettegolezzi: “Basta falsità e mezze verità”

La Curva Nord Taranto ha diffuso un duro comunicato rivolto ai “giornalisti pennivendoli improvvisati” e agli “operatori dell’informazione social” della città, accusandoli di diffondere “articoli pieni di falsità e mezze verità”. Nel messaggio, i tifosi rivendicano la propria passione e il proprio amore per Taranto, affermando che non meritano di essere “infangati dalle chiacchiere da bar”.

Il gruppo ultras contesta il modo in cui la stampa locale descrive la tifoseria, accusando i cronisti di nascondersi “dietro le tastiere” e di non avere il coraggio di affrontare la realtà. “Non parlate di noi, non parlate della nostra curva, perché non la conoscete. Non la vivete”, si legge nel testo che accusa di raccontare solo ciò che conviene “a chi vi paga”, ignorando la storia, i sacrifici e la dignità del gruppo.

La Curva Nord ha inoltre invitato gli amministratori di pagine e canali che utilizzano il nome del gruppo senza autorizzazione a eliminarli, al fine di favorire “migliore comunicazione e quieto vivere”. Il comunicato si chiude con un perentorio “Fatevi da parte!”, ribadendo il motto identitario: “Il Taranto siamo noi”.

