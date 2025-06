Cure per Melissa, non ci fu truffa: accuse archiviate per i genitori

Chiusa l’indagine sui 2 milioni di euro raccolti per consentire alla bambina di ricevere una cura innovativa e costosissima contro la Sma 1

Avevano commosso l’Italia e il mondo intero con la loro battaglia per salvare la figlia affetta da una grave malattia genetica. Oggi, dopo anni di accuse e sospetti, è arrivata la verità giudiziaria: Rossana Messa e Pasquale Nigri, genitori della piccola Melissa, non hanno commesso alcuna truffa.

La Procura di Bari, dopo accurate indagini, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione dell’inchiesta a loro carico. A firmare la richiesta è stata la pm Chiara Giordano, al termine di una lunga verifica sulla gestione dei fondi raccolti nel 2021 per consentire alla bambina di ricevere una cura innovativa e costosissima contro la Sma 1, la forma più grave dell’atrofia muscolare spinale.

Nel giugno di quell’anno, quando Melissa aveva solo 16 mesi, la famiglia riuscì a raccogliere circa 2 milioni di euro grazie a una vasta mobilitazione pubblica e la portò a Dubai per ricevere il farmaco salvavita. Poco dopo, però, dodici cittadini denunciarono i genitori, accusandoli di aver usato parte di quella somma per acquistare un capannone industriale, sostenendo che i soldi non fossero stati destinati esclusivamente alle cure della figlia.

L’indagine fu aperta con l’ipotesi di truffa aggravata, e nel giro di poco tempo i due genitori passarono, almeno in parte dell’opinione pubblica, da simbolo di speranza a presunti approfittatori. Ma gli accertamenti disposti dalla magistratura hanno chiarito ogni dubbio: tutte le somme raccolte sono state impiegate per le spese mediche e l’immobile contestato è stato acquistato attraverso un mutuo regolarmente acceso. Nessuna appropriazione indebita, nessuna frode.

A Melissa, nata a Monopoli nel febbraio 2020, fu diagnosticata l’atrofia muscolare spinale, una malattia che aggredisce le cellule nervose della colonna vertebrale compromettendo progressivamente funzioni vitali come camminare, deglutire e respirare. Il suo caso è stato tra i primi in Italia a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza dello screening neonatale per la Sma, oggi obbligatorio grazie anche alla sua storia.

