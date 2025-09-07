Curcio gol e tre punti pesantissimi: finalmente l’Altamura, 2-1 alla Cavese

Prima vittoria e primi tre punti del campionato per il Team Altamura che riscatta il pesante passo falso di una settimana fa contro il Crotone e supera la Cavese in uno scontro diretto per salvezza: al D’Angelo termina 2-1 a favore di Grande e compagni che salutano così – almeno per il momento – i bassifondi della classifica.

Mangia opta per un 4-3-3 nel quale Rosafio, Simone e Curcio sono i tre riferimenti offensivi, Prosperi replica con un 3-4-2-1 con Diarrasouba e Fella schierati a sostegno dell’unica punta Sorrentino. In cronaca. La prima emozione è di marca pugliese: al minuto 15 un cross di Curcio da sinistra finisce sulla testa di Grande che da buona posizione colpisce in pieno la traversa. Trascorrono sei minuti e la reazione campana si concretizza in un mancino a giro di Diarrasouba che esaurisce la sua corsa di poco a lato rispetto alla porta di Viola. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio, a stapparla ci prova ancora una volta Diarrasouba al minuto 38: il suo diagonale, però, viene respinto con i piedi da Viola. Un minuto dopo, dall’altra parte del campo, la chance capita sul mancino da Simone che riceve e calcia dal limite, non inquadrando la porta per pochi centimetri. Sono le prove generali del gol del vantaggio murgiano che arriva al minuto 42: protagonista lo stesso Simone che riceve da destra da Grande, controlla e calcia forte con il destro sotto la traversa; Boffelli battuto e 1-0 per i biancorossi.

Inizio di ripresa privo di particolari sussulti. Al minuto 62 una ripartenza dei padroni di casa porta Rosfio a involarsi verso la porta avversaria, è attento in uscita Boffelli. Poi, dal nulla, al minuto 66 gli ospiti pervengono al pareggio: magia di Fella che, ben appostato al centro dell’area su assist di Pelamatti, si inventa un colpo di testa che sorprende Viola e si infila all’angolino. 1-1 e D’Angelo ghiacciato. L’Altamura subisce il colpo e per poco non incassa l’1-2: provvidenziale l’intervento con i piedi di Viola sulla conclusione ravvicinata di Guida, pescato in posizione regolare. Attimi di sofferenza per la truppa di Mangia, con i campani nuovamente vicini al bis sempre con Guida al minuto 86: tiro potente da posizione defilata ed esterno della rete. Cinque minuti di recupero, sembra finita. Sembra per l’appunto, perché al minuto 95 Grande da sinistra scarica all’indietro per Curcio che con un rasoterra potente e angolato trafigge Boffelli e regala tre punti pesantissimi ai biancorossi, portati in tripudio dai propri tifosi al triplice fischio.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Grande, Silletti, Poli, Nicolao (25′ st Mogentale); Dipinto, Nazzaro (36′ st Franco), Lepore; Rosafio (25′ st Florio), Simone (36′ st Mbaye), Curcio. All.: Mangia.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi (18′ st Suplia), Munari, Fornito (18′ st Orlando), Pelamatti; Diarrassouba, Fella (45’+3 st Ubaldi); Sorrentino (18′ st Guida). All.: Prosperi.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

MARCATORI: 42′ pt Simone (TA), 21′ st Fella (C), 45’+5 st Curcio (TA)

