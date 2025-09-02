2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Cupparo su vertenza Smart Paper: “Subito un tavolo con tutti i soggetti interessati”

Giuseppe Cutro 2 Settembre 2025
centered image

POTENZA – Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper – a partire dall’azienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto di Enel, l’Ati Accenture-Datacontact, oltre ai sindacati – sarà convocato al più presto in Regione al fine di garantire continuità produttiva, occupazionale, tutela dei salari e difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Lo ha annunciato l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha incontrato oggi in Regione una delegazione di dirigenti sindacali e lavoratori al termine della manifestazione. Cupparo ha spiegato prima nell’incontro al Dipartimento e successivamente ai lavoratori che hanno manifestato davanti la Regione che l’iniziativa è stata condivisa con il Presidente Bardi per favorire un confronto tra le parti coinvolgendo l’Enel che è da titolare dell’appalto dei servizi è l’”attore” principale. “C’è bisogno – ha detto l’assessore – innanzitutto di avere tutte le informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo appalto, su come si intende rispettare la clausola sociale, compreso l’accordo sugli inquadramenti, per assicurarne la corretta applicazione e c’è bisogno di realizzare un clima di reale trasparenza su tutti i passaggi da compiere. La Regione chiede un piano industriale che contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell’attività attraverso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali”. “Su questo punto – ha sostenuto Cupparo – rinnoviamo il nostro impegno e la volontà di non consentire nessun passo indietro dell’importante attività produttiva ed occupazionale in Basilicata”.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, operazione antimafia, Siap: “Sotto pressione ma sempre presenti”

2 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Basilicata: per l’anno scolastico 25/26 in regione iscritti in calo del 2.9%

2 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Potenza: i lavoratori della Smart paper in piazza, a rischio 380 posti

2 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Potenza: sottopasso si allaga, Carabinieri salvano donna intrappolata in auto

2 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Potenza, saldi estivi: come sono andati?

2 Settembre 2025 Francesco Cutro

Potenza, visite gratuite dell’ANT su diagnosi precoce tumore tiroide, testicolo e mammella

2 Settembre 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Salento – Uomo armato fa irruzione nella comunità in cui risiedono i figli

2 Settembre 2025 Claudia Turba

Specchia, rivelata l’icona restaurata della Madonna del Passo

2 Settembre 2025 Gloria Roselli

Copertino, Premio Voli di Versi: poesia per cultura e impegno civile

2 Settembre 2025 Gloria Roselli

Salento, brutale pestaggio in discoteca: aggredito per una foto

2 Settembre 2025 Gloria Roselli