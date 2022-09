“Non c’è giorno senza disagi e tempi d’attesa enormi agli sportelli CUP dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera”. A dichiararlo è Pino Giordano, dell’Ugl Matera, il quale ha potuto constatare di persona la situazione. “Nonostante l’inadeguatezza del numero di addetti e le enormi difficoltà, al CUP di Matera si riescono a garantire i servizi. In uno scenario di riduzione dei costi, tagli e risparmi, non vorremmo che a pagare fossero sempre i lavoratori. Il cortocircuito sta mettendo a rischio l’incolumità degli operatori del CUP a cui gli utenti imputano il disservizio e su cui si scaricano rabbia e aggressioni verbali – prosegue Giordano -. Ugl Matera chiede si mettano urgentemente in atto le azioni necessarie per riportare il sistema nella piena funzionalità garantendo la sicurezza di personale e utenti”. ”Mi auguro che almeno questa volta – conclude Giordano – , qualcosa cambi in meglio nell’interesse dei cittadini che nella sanità dovrebbero trovare certezze anziché confusione”.