Cuoriconnessi, anche il Capo della Polizia alla giornata contro il Cyberbullismo

ROMA – L’Auditorium Parco della Musica di Roma ha ospitato oggi il sesto evento nazionale #Cuoriconnessi, un’iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un uso consapevole della tecnologia, promossa da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. L’evento ha visto la partecipazione di 1.200 giovani in presenza e oltre 230.000 studenti collegati in diretta streaming da tutta Italia, un numero record che testimonia l’importanza del progetto.

Quest’anno, il filo conduttore della giornata è stato il nuovo volume della collana #Cuoriconnessi, scritto da Luca Pagliari. Il libro, scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it in modalità data free, sarà disponibile anche in formato cartaceo a partire dal 14 febbraio presso i punti vendita Unieuro, senza obbligo di acquisto. Inoltre, verrà distribuito nelle scuole italiane dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale.

Il volume raccoglie otto storie che esplorano il mondo digitale e i rapidi cambiamenti tecnologici, diventando uno strumento fondamentale per stimolare il dialogo tra ragazzi e adulti sulla sicurezza online e sull’importanza di un uso responsabile dei dispositivi.

Durante l’evento, sono intervenuti il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, e Maria Bruna Olivieri, Country Manager Italia di Unieuro. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per sensibilizzare i giovani sull’uso della tecnologia. Pisani ha ribadito che “la vera vita è offline” e che le nuove tecnologie devono essere utilizzate responsabilmente. Olivieri, invece, ha evidenziato come Unieuro continui a impegnarsi per promuovere un uso consapevole delle tecnologie, sempre a fianco delle nuove generazioni.

Qui sotto sul palco dell’evento il Capo della Polizia il Prefetto Vittorio Pisani

Un momento significativo dell’evento è stato il videocollegamento con Padre Benanti, Presidente della Commissione AI per l’informazione e consigliere di Papa Francesco, che ha parlato delle opportunità e delle sfide legate all’intelligenza artificiale, tematica centrale di una delle storie del nuovo libro.

Inoltre, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Nicola Molteni, ha elogiato il progetto #Cuoriconnessi per il suo impegno nella formazione dei giovani, sottolineando la necessità di un’azione condivisa per garantire un ambiente online sicuro.

Riccardo Aldighieri, youtuber e tiktoker, ha raccontato la sua esperienza come “disabile trap”, portando un messaggio positivo contro gli stereotipi e gli haters. A lui si è aggiunto il tema della risocializzazione dei minori autori di reati online, con la presentazione del trailer del docufilm “Non ne vale la pena”, che sarà disponibile per tutte le scuole italiane.

L’atleta paralimpico Donato Telesco, medaglia di bronzo a Parigi 2024, ha condiviso la sua storia di resilienza, offrendo un esempio di come superare le difficoltà e raggiungere traguardi straordinari.

Infine, nel corso di una tavola rotonda con esperti del settore, si è discusso della necessità di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, scuole, genitori e forze dell’ordine per rendere il web un luogo sicuro, aperto al confronto e lontano da discriminazioni e pericoli.

Uno stralcio video della giornata contro il cyberbullismo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author