TARANTO – Anche Eva Degl’Innocenti, responsabile del Museo Archeologico Nazionale di Taranto MArTA, tra le protagoniste della mostra fotografica “Ritratte. Direttrici di musei italiani” in esposizione da oggi nel Palazzo Reale di Milano.

22 profili in grande formato realizzati, per la Fondazione Bracco, dal fotografo francese Gerald Bruneau, in una galleria per raccontare vite e conquiste professionali di donne alla guida di primarie istituzioni culturali del Bel Paese. “Il volto di Eva Degl’Innocenti e la sua biografia – è detto in una nota – segnano il punto a sud per un settore che costituisce un punto chiave della nostra storia ma anche della nostra economia nazionale”. “Un grande tour della bellezza e della cultura – conclude la nota del MArTA – che costituisce, alla vigilia dell’8 marzo, anche un ulteriore tassello per la lotta degli stereotipi di genere e di promozione delle competenze: unico discrimine per qualsiasi sviluppo personale e collettivo”.