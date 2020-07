Cultura | Inaugurata biblioteca ‘La Magna Capitana’ a Foggia

Condividi

"Questa biblioteca quattro anni fa quando abbiamo cominciato il mandato era stata sostanzialmente giustiziata, non stava più in piedi. La Provincia non era in grado di gestirla. La Regione l'ha acquisita, abbiamo consolidato tutti i rapporti di lavoro legati a questa struttura. Anzi abbiamo rafforzato il personale ed oggi abbiamo completato una serie di lavori che rendono questa biblioteca una delle più importanti biblioteche del Mezzogiorno e sicuramente della Puglia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano inaugurando questa mattina a Foggia "La Magna Capitana", la nuova biblioteca cittadina resa più fruibile a tutti i foggiani grazie ad una serie di investimenti da parte della Regione Puglia. "Qui la Regione Puglia ha investito quasi sei milioni di euro per rendere la biblioteca più grande più nuova e meglio attrezzata - ha aggiunto l'assessore regionale Raffaele