Cultura in Puglia, via al bando 2025: disponibili 2,3 milioni di euro

Approvato in Commissione il nuovo avviso, Grazia Di Bari: “Importante passo per il sostegno al settore culturale pugliese”

Buone notizie per il mondo della cultura pugliese. Lunedì 23 giugno sarà pubblicato l’avviso relativo al Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale 2025, come annunciato nel corso dell’audizione tenutasi in VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia. Il bando sarà a sportello con cadenza bimestrale, e avrà una dotazione iniziale di 2,3 milioni di euro, con l’intenzione – già dichiarata dall’assessore Antonio Amati – di incrementare ulteriormente le risorse nel corso dell’anno.

Di Bari: “Servono certezze per gli artigiani della cultura”

Ad annunciare le novità è stata la consigliera del Movimento 5 Stelle, Grazia Di Bari, firmataria dell’audizione insieme alla collega Lucia Parchitelli. “Il Fondo rappresenta uno strumento essenziale per le associazioni culturali e le realtà territoriali che, pur non avendo autonomia finanziaria, svolgono un ruolo sociale e creativo fondamentale. Parliamo di artigiani della cultura, che vanno sostenuti con atti concreti”.

Bando a sportello e confronto costante tra i Dipartimenti

La consigliera ha sottolineato che il bando prevede un aggiornamento continuo tra i Dipartimenti Cultura e Bilancio, garantendo maggiore tempestività ed efficienza. “Abbiamo chiesto chiarimenti sulla programmazione e sulle attività già finanziate per il 2024, nonché sui criteri di ammissione per il 2025. I segnali ricevuti oggi sono positivi – ha dichiarato Di Bari – soprattutto dopo il periodo difficile segnato dai ritardi nei fondi FSC”.

Un sistema culturale in difficoltà, ma pronto a ripartire

Il comparto culturale ha subito negli ultimi anni tagli alle risorse e incertezze costanti, soprattutto a causa dei ritardi nell’arrivo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, giunte con due anni di slittamento. Per questo motivo, l’annuncio dell’avviso 2025 rappresenta una boccata d’ossigeno per molte realtà locali.

Di Bari ha voluto ringraziare il direttore del Dipartimento Cultura Aldo Patruno, il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio, il direttore Sante Levante e l’assessore Amati per il confronto costruttivo avvenuto in Commissione. Non sono mancate però critiche per l’assenza dell’assessora Matrangola, alla quale – ha dichiarato – “avremmo voluto rivolgere alcune domande sulla prossima programmazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author