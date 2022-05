MARGHERITA DI SAVOIA – Puglia, identità e storie di gola è il progetto che apre le porte della carriera enogastronomica agli studenti dell’istituto superiore Aldo Moro di Margherita di Savoia. Una due-giorni di iniziative e confronti con gli chef dei ristoranti stellati di tutta Italia, per introdurre i più giovani al mondo del lavoro in cucina e in sala.

L’obiettivo è anche quello di destagionalizzare il turismo pugliese, spesso improntato al solo indotto estivo e balneare. Il potenziamento dell’offerta passa dalle competenze dei ragazzi, che dagli chef delle cucine più rinomate d’Italia potranno impararne i segreti e metterli in campo nel territorio regionale.

Fondamentale anche il sostegno delle aziende e degli imprenditori, in collaborazione con le scuole per generare posti di lavoro e contratti adeguati per i ragazzi. Un’occasione per alimentare il turismo enogastronomico, ma anche l’economia pugliese.