Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

CANOSA – Dopo il successo di Roma durante l’ultima edizione della Pizza World Cup, Luigi Turturro ottiene il riconoscimento del suo successo anche dalla autorità politiche locali. Il pizzaiolo di Canosa, titolare del pregiato Nanà, è stato invitato dal sindaco Vito Malcangio per ricevere i complimenti di tutta l’amministrazione comunale.

La pizza Canusium, con cui il professionista canosino ha conquistato l’ambita coppa nella capitale, rappresenta un catalizzatore fondamentale per il turismo nel territorio della BAT: prodotti a chilometro zero, tecnica, passione e qualità del lavoro hanno portato ad un risultato storico per la città.

Presente alla cerimonia anche Alfredo Folliero, presidente dell’Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori. L’emozione di Luigi Turturro è un punto di partenza per implementare la tradizione culinaria del territorio, non soltanto di Canosa. Un’immagine preziosa per la Puglia, che nella pizza scopre un nuovo volano del turismo gastronomico.